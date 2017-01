Uma mulher de 25 anos ficou ferida em um capotamento de veículo. O fato foi registrado na madrugada deste domngo, dia oito, por volta das 4h40, na rua Lauro Müller, no bairro São Miguel. O fato envolveu um Fiat Uno, com placas de Concórdia, conduzido por A.A.S.Q, que estava sozinha no carro.

Segundo informações, a condutora teria perdido o controle da direção, vindo a capotar. Quando os bombeiros chegaram no local, a vítima já se encontrava fora do veículo. Ela foi atendida e encaminhada ao Protno Socorro do Hospital São Francisco, com suspeita de fratura na clavícula.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüge)