Bombeiros de Seara foram acionados por volta das 10h15 desta domingo, dia oito, para atender um princípio de incêndio em veículo. A ocorrência foi na av. Paludo, bairro São João, próximo ao Restaurante Giombelli. O policial Roger Valmórbida conduzia uma GM/ Caravan, com placas de Itá, quando percebeu fumaça saindo do capô. Ele estacionou o veículos e com extintores de incêndio, mais a ajuda de populares, controlou as chamas que ficaram restritas a parte do motor. A suspeita é que o fogo tenha iniciado pelo rompimento de uma mangueira de combustível. Danos de pequena monta e não houve feridos.

(Com informações do repórter André Krüger)