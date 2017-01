Veículo com placas de Concórdia se envolve em acidente com morte no RS

Um veículo com placas de Concórdia se envolveu em um acidente com morte no Rio Grande do Sul. O fato foi registrado por volta das 13h30 deste domingo, dia oito, no KM 299, da BR 285, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Foi uma colisão entre dois veículos, envolvendo um Hyudai HB 20 de Concórdia, e uma Ford Ecosport, com placas da Argentina.

Conforme o levantamento da PRF, a condutora do veículo brasileiro, cujo nome não foi informado, transitava no sentido Carazinho a Lagoa Vermelha e acabou invadindo a pista contrária, ocorrendo a colisão frontal com o veículo argentino que voltava ao seu país de origem após passar férias no Brasil.

Na Ecosport viajavam o motorista, de 45 anos, e sua esposa, de 43 anos, além de seus filhos adolescentes, um menino com 17 e uma menina com 15 anos. No automóvel HB 20 a condutora, de 38 anos, viajava sozinha.

Todos os ocupantes dos veículos acabaram feridos e foram socorridos pelas ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros, Argos e EGR, porém o motorista argentino não resistiu e faleceu antes de chegar ao hospital. Os demais feridos foram encaminhados para atendimento médico.

(Com informações do repórter André Krüger).