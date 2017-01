O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou atendimento a cinco vítimas de uma colisão de trânsito, na manhã de domingo, dia oito. A batida envolveu dois veículos de passeio, um VW/Gol de Herval do Oeste Placas MIL 8572, conduzido por uma mulher de Inicias N.S. de 32 e seu irmão, de iniciais A.J.S. de 15 anos.

No outro veículo, um Fiat/Pálio de Brusque, placas DTA 2033, conduzido por um homem de iniciais L.N. de 36 anos, na carona sua esposa de iniciais R.L.G.F. de 50 anos e seu filho iniciais M.H.N.N. de 7 anos.

A Guarnição de Bombeiros realizou os procedimentos e conduziu os mesmos ao Pronto Atendimento do município de Irani, para avaliações médicas. Destacando que o quadro destes não apresentava gravidade. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)