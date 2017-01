Fato ocorreu na tarde do sábado. Polícia investiga participação do trio em outros dois furtos a lojas.

Três pessoas foram presas por furto a estabelecimento comercial em Concórdia. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia sete, no centro da cidade. A PM chegou até aos três através de imagens do circuito interno do estabelecimento. A proprietária percebeu a ação, chamou a polícia, que averiguou as imagens e iniciou as buscas aos elementos, que foram localizados pouco tempo depois. Foram detidos uma mulher de iniciais G.M.N, 24 anos, um homem de iniciais S.R. da S, de 34 anos, e um adolescente de 15 anos. Os dois adultos foram presos em flagrante e o adolescente foi liberado.

A PM investiga se o trio tem envolvimento em furto a outros duas lojas, que também aconteceram durante o último sábado.

(Com informações do repórter André Krüger).