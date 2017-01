Permanece na Unidade de Terapia Intensiva, do UTI do Hospital São Francisco, o homem que levou nove golpes de faca durante uma confusão, no fim de semana. Conforme o Hospital São Francisco, Adelsmo da Silva, de 37 anos, está com quadro clínico considerado estável, mas ainda precisa de cuidados médicos na UTI.

Ele foi achado caído na rua Atalípio Magarinos, após se envolver em uma confusão em um bar na Romano Anselmo Fontana. Ele estava com a companheira no recinto, quando um homem chegou no local iniciou uma discussão com a vítima, que culminou com as estocadas de faca. Conforme a mulher, ambos já tinham se envolvido em outra desavença anteriormente.

(Com informações do repórter André Krüger).