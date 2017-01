Um homem foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em acidente de trâsnito, em Arabutã, no fim de semana. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia oito, pela Polícia Militar. Conforme informações, o motorista estava com uma GM/Montana, placas de Lindóia do Sul, se envolvem em colisão com ciclista. A PM realizou a abordagem e fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Civil para os encaminhamentos legais.

(Com informações do repórter André Krüger).