Bandidos levaram mais de R$ 250 mil em dinheiro e cheque em arrombamento de apartamento de Concórdia. O fato foi registrado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira, dia nove. Conforme informações do proprietário, ele informou que ao sair do imóvel, localizado na Vitório Celante, percebeu que o mesmo estava arrombado. O cofre que estava em um dos cômodos foi aberto e o dinheiro foi levado. Foram levados R$ 2,5 mil em dinheiro e R$ 250 mil em cheque pré-datado. A suspeita é que o autor, ou os autores, desceram pela sacada da área de festa do edifício, já que um vaso de flor estava quebrado. A Polícia está investigando o fato.

(Com informações do repórter André Krüger).