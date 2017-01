Felipe Stenchinski já atuou no setor público, no município de Ipumirim.

Filipe Stenchinski, 29 anos, conforme já anunciado no dia 1º de janeiro, durante o pronunciamento de posse do prefeito, Rogério Pacheco, é o assessor jurídico da Prefeitura de Concórdia. O jovem profissional foi empossado pelo prefeito no início da manhã desta segunda-feira, 9 de dezembro, e de imediato já passou a tomar conhecimento dos trabalhos e demandas do setor jurídico.

Filipe é natural de Concórdia, graduado em Direito pela Univali de Itajaí, curso que finalizou em 2009. Desde 2010 atua como advogado, especialista em Direito Público e Direito Administrativo. É professor de Direito Administrativo na UnC Concórdia e atuava como procurador no município de Ipumirim desde 2012.

Filipe falará mais sobre os desafios e prioridades da área no vídeo de apresentação, que o setor de comunicação está levando ao conhecimento de toda a população, a partir desta segunda-feira. A apresentação do assessor jurídico está agendada para dia 25 de janeiro. O primeiro vídeo, que está no site e redes sociais do Executivo desde o início desta manhã, é da secretária de Administração, Neiva Piola.

