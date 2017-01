Desde novembro de 2015 os municípios com mais de 50 mil habitantes utilizam os Códigos de Endereçamento Postal (CEPs), específicos para seus logradouros. Concórdia também está entre as cidades que se enquadram na regra. Assim, cada rua tem um CEP próprio e os moradores precisam atualizar o cadastro nos Correios. Em dezembro de 2016, os Correios passaram a entregar as correspondências exclusivamente pelo CEP da rua do cliente.

Agora, todo objeto que chega à unidade dos Correios em Concórdia com o antigo CEP geral, é retido para pesquisa e somente posteriormente seguirá para entrega, o que pode acarretar atraso no recebimento do objeto pelo cliente. “Desde dezembro estamos entregando as correspondências através do CEP da rua. São cerca de oito mil objetos por dia que chegam aqui, e pelo menos 3.500 ficam na pesquisa, ou seja, precisamos encontrar o CEP da rua, para depois encaminhar”, explica a gerente do Centro de Distribuição dos Correios de Concórdia, Denise Vazatta Marques. “Então é possível haver um certo atraso e é interessante destacar que boletos, por exemplo, podem chegar após o prazo de vencimento, por isso reforçamos que é necessário que os moradores atualizem o cadastro com os CEPs por rua”, orienta ela.

Para que recebam seus objetos dentro do prazo, é importante que todos os moradores de Concórdia utilizem e cadastrem o novo CEP do logradouro do seu endereço junto aos prestadores de serviços (água, luz, gás, internet, telefonia), correspondentes bancários (cooperativas de crédito, lojas) e lista de contatos pessoais. A consulta ao CEP correto pode ser realizada pelo site dos Correios (http://www.correios.com.br); pelo telefone da unidade (49 3444 9978); ou diretamente no Centro de Distribuição de Concórdia, situado na Rua Adolfo Konder, 72.

Saiba mais:

A codificação por logradouro possibilita melhoria no processo de separação das correspondências nas fases de triagem, encaminhamento e distribuição, na medida em que permite a utilização de equipamentos eletrônicos. Em Concórdia, a codificação postal abrange toda a área do perímetro urbano do município, delimitada conforme o mapeamento da Prefeitura.