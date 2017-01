O município de Ipira inicia 2017 com novidades em relação ao comércio. A Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, será oficializada na noite de hoje, com Assembléia de Fundação e eleição da diretoria. O evento acontece no Clube Aliança, a partir das 20h, com presença de autoridades, associados e convidados.

Apenas uma chapa, encabeçada pelo empresário Marcos Heberle, foi lançada. Heberle, que já presidiu a CDL de Piratuba por cinco anos, destaca que a unidade própria é um avanço para os lojistas de Ipira. “O objetivo é fortalecer o comércio. Durante 20 anos tivemos uma unidade que atendia Piratuba e Ipira, mas hoje a gente percebe que há uma necessidade de que Ipira tenha sua própria sede. A parceria vai permanecer, teremos o apoio da CDL de Piratuba, mas é interessante que se tenha uma para cada cidade, os comerciantes solicitavam isso”, observa.

A CDL de Ipira inicia as atividades com 39 associados. O presidente adianta que a diretoria vai buscar mais sócios para fortalecer a entidade e os lojistas. “Antes de fundarmos a CDL aqui de Ipira, consultamos mais de 80% dos comerciantes do município e todos aprovaram a idéia. Agora vamos buscar mais parceiros, vamos mostrar os benefícios que a CDL traz”, conta Heberle.

A CDL de Ipira vai atender na Avenida Brasil, nº 97, no Centro. O presidente também relata as primeiras ações da entidade no município. “Estamos programando campanhas para que a população a compre no comércio local e também vamos trabalhar em um projeto para aproveitar o Turismo de Piratuba, que recebe milhares de pessoas. A ideia é incentivar a permanência do turista um dia a mais, e com isso, viabilizar a visita dele no comércio de Ipira também”, destaca ele.

Primeira Diretoria:

Presidente: Marcos Antonio Heberle

Vice-presidente: Vanusa Maria Franke

Diretora financeira: Celoni da Silva Tessmann

Diretora Secretária: Géssica Anali Potrich

Diretora de eventos: Marli Maria Longo Regalin

Diretor de SPC: Jean Carlos Krindges Pagliari

Conselho Fiscal: Rosemeire Luzia Carline Castro, Lisiane Cristina Fries e Diana Mello de Oliveira