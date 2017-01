Agricultura deve entregar máquinas e equipamentos até o fim do mês

A Secretaria de Estado da Agricultura deve realizar até o fim desse mês a entrega de máquinas e equipamentos para os municípios e associações de agricultores. O maquinário foi adqurido no ano passado ao investimento de R$ 8 milhões. Foram comprados 47 tratores, 10 kits de forragem para feno, 36 ensiladeiras e 80 distribuidores de adubo orgânico. A informação é do secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa. Ele participou do Jornal da Manhã da Rádio Aliança, nesta segunda-feira, dia nove.

Sopelsa destaca que foram compradas também roçadeiras para serem acopladas em tratdores.

Além desses, o secretário de Estado da Agricultura ressalta que serão comprados outros equipamentos através de demendas parlamentares, como por exemplo 160 kits de botijões para sêmem, que também serão utilizados para auxiliar no melhoramento genético de animais. Além desses, mais cinquenta tratores também serão comprados e serão entregues, possivelmente, em fevereiro.