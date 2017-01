É moradora de Concórdia, a motorista do Hyundai HB 20, que se envolveu em uma colisão com morte no Rio Grande do Sul, na tarde do domingo, dia oito. A condutora do carro, identificada pelas iniciais, D.M, de 38 anos, é professora e moradora de Concórdia, mas é natural do RS. Ela ficou ferida no acidente e foi conduzida pelos socorristas ao pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paula, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a unidade hospitalar para saber o estado de saúde da motorista do carro de Concórdia, mas não obteve respostas.

O acidente aconteceu na BR 285, KM 299, da rodovia, nas proximidades de Passo Fundo. Além do HB 20 de Concórdia, também se envolveu na colisão uma Ford Ecosport, placas da Argentina. O motorista desse veículo, de 45 anos, foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. Os demais ocupantes do veículo argentino também se feriram.

(Com informações do repórter André Krüger).