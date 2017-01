Vagas são para agentes operacionais para as barreiras na divisa com o Rio Grande do Sul.

A região de Concórdia será contemplada com vagas para Agentes Operacionais de Barreiras através de Concurso Público da Cidasc. A informação é da Agência Regional da companhia. Essas vagas serão distribuídas entre para Alto Bela Vista, na barreira de entrada da ponte rodoferroviária, que faz ligação com Marcelino Ramos, em Piratuba, Itá e na BR 153, em Concórdia, também na divisa com o Rio Grande do Sul.

As inscrições para o concurso público podem ser feitas até às 16h do dia 13 de março de 2017. As mesmas poderão ser efetuadas através do www.cidasc.fepese.org.br.

As provas serão aplicadas no dia dois de abril de 2017. A cidade mais próxima a receber a prova será Chapecó. Os candidatos aprovados e convocados irão atuar em regime de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.834,51.