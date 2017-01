A chuva forte, acompanhada por vento, deixou uma mulher levemente ferida na tarde desta segunda-feira, dia nove, no centro de Concórdia. A ventania fez com que uma tábua atingisse uma pedestre, que passava no local no momento do temporal.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a vítima, de 57 anos. Conforme relatos dos socorristas dos Bombeiros, a vítima estava consciente e com uma pequena hemorragia na cabeça. Ela foi conduzida para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, em Concórdia.

A suspeita é que a tábua possa ter sido arrancada pwela força do vento de um dos prédios que fica na Travessa Antônio Brunetto, onde ocorreu o acidente.