Homem morre após ser agredido pelo enteado no Natureza

A primeira morte violenta do ano de 2017 em Concórdia aconteceu na tarde desta segunda-feira, dia nove. O fato foi registrado por volta das 17h no bairro Natureza, na rua das Matas. Conforme informações, a vítima, identificado por Sidnei dos Santos, 54 anos, foi agredida pelo enteado, de iniciais F.L.R.O.M, 24 anos, a pauladas e chutes na região da cabeça. O fato ocorreu no fundo das residência. O agressor não foi localizado.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, mas morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco.

A Polícia Militar e a Políciacivil estão apurando mais detalhes para saber os reais motivos da agressão. Segundo informações repassadas pelos Bombeiros Voluntários, a vítima estava inconsciente e com um corte profundo na nuca. Mesmo caído, o homem ainda continuou sofrendo agressões.

(Com informações do repórter André Krüger).