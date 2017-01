Fato foi registrado no fim de semana, no interior do município de Alto Bela Vista.

A Polícia Militar Ambiental de Concórdia apreendeu duas armas durante rondas no fim de semana. O fato ocorreu no interior do município de Alto Bela Vista, durante trabalhos de patrulhamento rural. Foram apreendidas duas espingardas calibre ponto 22. As armas foram descobertas, uma vez que dois homens foram flagrados em atividade de caça predatória.

Conforme a PM Ambiental, os dois, que não tiveram o nome informado, foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia para providências. Apenas um deles foi liberado mediante pagamento de fiança. O outro ficou detido por estar portando um silenciador, acoplado a arma. De acordo com a polícia, esse equipamento é de uso restrito.

A Polícia Militar Ambiental avisa que novas operações serão realizados no decorrer deste ano.

(Com informações do repórter André Krüger).