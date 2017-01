A Secretaria de Saúde do município de Itá promoveu algumas mudanças para melhorar o atendimento da população que procura o serviço público de saúde. A principal delas foi a centralização do atendimento na Unidade Básica de Saúde, do Bairro Natureza.

Agora praticamente todo o atendimento é realizado no local, desde a consulta, até a retirada de medicamentos e autorização de exames. De acordo com a secretária de Saúde, Joice Sartoretto Zotti, essa mudança atende um pedido da população. “Até o final do ano passado, o paciente que ia consultar na Unidade Básica de Saúde e lhe era receitado um medicamento ou um exame, precisava se dirigir até a Secretaria da Saúde, localizada em outro ponto da cidade, retirar uma autorização e depois voltar para o Posto para finalizar o atendimento. Agora tudo isso se faz em um lugar só”, explica Joice.

O novo modelo de atendimento iniciou nesta segunda-feira, dia 09, e além da centralização, outras novidades foram implantadas: agora os exames de eletrocardiograma e preventivo serão realizados todos os dias e sem a necessidade de agendamento. “Ainda, as pessoas que irem até a Unidade Básica de Saúde serão atendidas por ordem de chegada, tanto para atendimento médico, odontológico ou de enfermagem”, acrescenta a secretária.

Por enquanto, para quem necessita do transporte da saúde, o ponto de embarque continua sendo na antiga Secretaria da Saúde, mas em breve esse serviço também será transferido para a Unidade Básica de Saúde.

Novos endereços

Para centralizar todo o atendimento, a Secretaria da Saúde foi transferida para o prédio do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), localizado em anexo a Unidade Básica de Saúde.

Já a Fisioterapia foi transferida para o prédio aonde abrigava a Secretaria de Assistência Social e o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) que agora passam a atender na antiga Secretaria da Saúde, ao lado do Hospital São Pedro.

Hospital São Pedro

A partir do mês de fevereiro, a São Camilo - Regional Sul assume em definitivo a gestão do Hospital São Pedro de Itá e toda a parte de plantão.

A entidade venceu o processo licitatório para gerenciar o Hospital aonde consta que deverá manter o funcionamento do hospital São Pedro, com atendimento através de plantão médico presencial, ativação e manutenção do centro cirúrgico/obstétrico, realização de exames laboratoriais, de radiologia, eletrocardiografia e hemoterapia, com funcionamento de 40 leitos, distribuídos nas clinicas médica, obstétrica, pediátrica e cirúrgica.