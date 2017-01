Veículo é tomado em assalto no trevão do Irani na madrugada

Um assalto foi registrado na madrugada desta terça-feira, dia 10, por volta das 2h30 no trevão do Irani. Segundo as informações as vítima saíram de Cunha Porã, no Oeste do estado, e tinham como destino Pouso Redondo, que fica no Vale do Itajaí. Eles estavam em um Toyota Corolla, cor preta, placas DXQ 0702.

As informações, obtidas pela reportagem da Rádio Aliança, apontam que entre quatro e cinco elementos armados interceptaram o veículo para poder tomar em assalto, no trevão. Os dois homens, que estavam ocupando o veículo, foram rendidos e amarrados no mato, nas proximidades do acesso à comunidade de Linha Pingador, interior de Irani. A Polícia Militar foi acionada somente por volta das 7h quando as vítimas conseguiram se soltar e pedir por socorro.

As vítimas relataram para os policiais que os bandidos estariam usando um veículo Ford Fusion, na cor cinza.

Até o momento o veículo não foi localizado. As vítimas não tiveram ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)