A Administração Municipal de Concórdia vai prorrogar o Concurso Público 1/2015 por mais um ano. A validade do concurso encerra no dia 21 de janeiro de 2017, mas com a prorrogação será válido por mais um ano, até janeiro de 2018. A intenção do prefeito Rogério Pacheco é oportunizar os cidadãos que prestaram o concurso, que poderão ser chamados para as vagas de interesse, conforme a necessidade da administração municipal. Outro fator também levado em consideração são os custos para a realização de um novo concurso.

Neste primeiro momento, a secretária de Administração, Neiva Piola, deixa claro que apenas está sendo prorrogado o concurso, mas que isso não quer dizer que serão chamados novos servidores. “A prorrogação é apenas uma cautela que estamos tendo para ganhar tempo para a análise mais criteriosa de uma possível demanda de servidores. Como o vencimento ocorre em 10 dias, não teríamos tempo para saber se vamos precisar chamar algumas pessoas. Com a prorrogação, isso pode ser feito com maior tranquilidade”, explicou a secretária. O concurso já oportunizou a contratação de vários servidores, que foram chamados de acordo com a colocação e as vagas disponibilizadas.

O concurso público a ser prorrogado leva a data de 2015, pois foi o ano em que o edital foi lançado, mas a realização ocorreu no início de 2016, sendo homologado em 21 de janeiro de 2016, com validade por um ano. Na oportunidade foram oferecidas uma vaga para orientador de informática, uma vaga para nutricionista, uma para médico veterinário, uma para procurador, uma para odontólogo, três vagas para médico, uma vaga para professor de Língua Portuguesa, cinco vagas para professor de anos iniciais do Ensino Fundamental, cinco vagas para professor de Educação Especial, uma vaga para professor de Ciências, uma para auxiliar de biblioteca da Prefeitura, cinco vagas para auxiliar de creche, cinco para agente de serviços gerais (zelador), uma para mecânico, uma vaga de eletricista automotivo, uma para operador de equipamentos (trator lâmina), uma para odontólogo comunitário, um médico comunitário, um biblioteconomista, uma vaga para técnico em iluminação cênica, um auxiliar de biblioteca (FMC), um técnico artístico (guitarra) e um agente administrativo, além do cadastro de reserva para agente de alimentação e nutrição e servente braçal.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)