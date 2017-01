A companheira da vítima e mãe do suspeito de agredir o padrasto registrou um boletim de ocorrência na Central de Policia Civil nas últimas horas. Segundo o B.O, a mulher, de iniciais R.R, relatou que a embriaguez do companheiro, que culminou na briga com o filho podem ter sido os motivos da primeira morte violenta do ano de 2017 no município. Está será a principal linha de investigação que a Polícia Civil irá seguir para esclarecer o crime, ocorrido no final da tarde da segunda-feira, dia nove, no bairro Natureza, em Concórdia.

Segundo o relato da companheira da vítima, Sidnei dos Santos, 33 anos, teria chegado em casa embriagado e teria começado a agredí-la. Nesse momento, o filho de iniciais F.L.R.O.M, de 24 anos, chegou em casa e se deparou com a situação. Segundo o B.O, foi a vítima que iniciou a briga e investiu contra o enteado. O suspeito pelas agressões teria saído de dentro da residência e apanhado um pedaço de madeira no quintal e investido contra o padrasto na tentativa de se defender. Após a agressão o jovem acabou fugindo do local.

Sidnei dos Santos chegou a ser socorrido com vida e com vários ferimentos na cabeça, mas acabou morrendo por volta das 18h, logo após dar entrada no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)