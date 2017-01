O Edital já está disponível no site da Prefeitura. Inscrição vão do dia 12 ao dia 18 deste mês

A chamada pública de caráter emergencial foi lançada para a contratação de 19 servidores que vão atuar na Educação de Piratuba. Este edital é válido por apenas 90 dias. Mais tarde um processo seletivo deve ser realizado.

As vagas disponíveis no momento são para professor de educação infantil, ensino fundamental, professor de artes, inglês, educação física e matemática. Também serão contratados, agentes de serviços gerais, facilitador de biblioteca e facilitador de informática educacional.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de educação, do dia 12 a 18 de janeiro. O edital está na página da Prefeitura. www.piratuba.sc.gov.br , no link "concursos".