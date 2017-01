A exemplo do que foi no ano passado, 2017 continuará tendo dois sábados Dia D por mês, no comércio de Concórdia. O assunto foi discutido na última semana de dezembro entre o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia e Sindicato do Comércio Varejista.

A presidente do sindicato laboral, Janete Pecini, diz que a convenção coletiva contemplou o pagamento de vale-alimentação de R$ 18,00 para os trabalhadores que forem trabalhar durante o sábado, mais 60% de horas extras.

Ela destaca que outra questão que está sendo analisada pelo sindicato diz respeito aos estabelecimentos comerciais que estão abrindo em todas as tardes de sábado por força de liminar. Na visão dela, tal medida contraria o acordo feito em convenção e diz que essa discussão já está sendo analisada pela justiça há dois anos e meio e não há nenhuma decisão até esse momento.

Nos próximos dias, os dois sindicatos vão se reunir para discutir o horário de Carnaval.