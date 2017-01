O setor de Fiscalização da Prefeitura de Piratuba fez a apreensão de mercadorias que estavam sendo comercializadas no município sem nota fiscal. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 10, após denúncias de moradores. A abordagem, que contou com o apoio da Polícia Militar, ocorreu no interior, na estrada geral entre as comunidades de Zonalta e Uruguai. Os produtos estavam em um Fiat Uno.

De acordo com o fiscal responsável, Ezequiel Machado, os vendedores não apresentaram nota fiscal no momento da abordagem e nem mesmo o alvará que autoriza a venda. “Aqui no município a lei não permite a venda ambulante, então assim que recebemos a denúncia fomos até os vendedores e constatamos que eles realmente estavam comercializando os jogos de panelas sem as devidas autorizações. Inclusive, os denunciantes alegaram insistência dos vendedores”, conta ele.

As panelas ficam recolhidas no Setor de Fiscalização e os proprietários têm até cinco dias para apresentar a nota fiscal. “Perante a nota nós devolvemos toda a mercadoria. Caso não apresentem no prazo, a mercadoria é destinada para entidades”, explica Machado.

O fiscal ainda confirma que mais dois veículos vendiam as panelas, mas a fiscalização não conseguiu abordá-los. “Temos informações de que uma Frontier e um Gol também estariam com mercadorias, mas não conseguimos localizá-los. Se recebermos qualquer informação, estaremos averiguando”, adianta.

Para denúncias, o telefone do Setor de Fiscalização é: 3553 0024