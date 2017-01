Em mais uma etapa do processo de internacionalização da companhia, a BRF desembarca na Turquia, o maior consumidor de frango halal do mundo, para assumir as operações da Banvit, maior produtora de aves e líder de mercado no país. A operação será realizada por meio de uma joint venture formada entre a BRF e a Qatar Investment Authority (QIA), fundo soberano do Qatar, que terão 60% e 40% da participação societária, respectivamente.



A Banvit é uma empresa completamente integrada, com instalações que vão do controle da ração ao processamento final do alimento. São cinco fábricas de ração, quatro incubatórios e cinco plantas produtivas. “As unidades estão localizadas na região oeste do país, onde está concentrado o maior número de consumidores, e na região leste, que a posiciona como única empresa capaz de atender tanto o mercado interno quanto o externo”, ressalta Pedro Faria, CEO Global da BRF.



Os ativos da Banvit serão incorporados à OneFoods, subsidiária da BRF liderada por Patricio Rohner e dedicada ao mercado halal. “A aquisição da Banvit é o primeiro passo da agenda de aceleração do crescimento da OneFoods, que tem market share de aproximadamente 45% em produtos de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Qatar e Omã, mercados nos quais opera com distribuição própria e amplo portfólio de produtos”, explica Rohner.



A Turquia tem uma população de cerca de 80 milhões de pessoas, que responde por cerca de 10% do consumo halal de aves no mundo. Ainda assim, o consumo local de frango per capita é pequeno, cerca de 20kg ao ano, e o mercado de alimentos processados apresenta baixa penetração. Isso significa que o mercado turco oferece um grande potencial de crescimento. “Além das oportunidades de crescimento no mercado turco, principalmente em produtos processados, vemos sinergias comerciais e operacionais importantes na integração das operações da Banvit e da OneFoods, consolidando ainda mais nossa força e liderança no mercado halal de proteína animal”, ressalta Patricio.



A conclusão da transação, que contempla em uma primeira etapa a compra de 79,5% da Banvit e, posteriormente, uma oferta pública aos 20,5% minoritários restantes, está sujeita ao cumprimento das condições precedentes dos documentos definitivos, incluindo as aprovações concorrenciais. O valor de firma da Banvit foi avaliado em US$ 470 milhões.

(Fonte: BRF)