A Prefeitura de Irani lançou nota oficial sobre as condições das máquinas e equipamentos do município. O documento foi redigido baseado na inspeção que foi feita na garagem da prefeitura na primeira gestão desse mandato no Executivo Municipal.

Em entrevista à Rádio Aliança, o prefeito Sivio Lemos das Neves, diz que a situação vai comprometer esse início de trabalhos. "Tínhamos desenhado para esse momento fazer a compra de combustíveis para iniciar os trabalhos. Agora vamos ter que fazer a manutenção de algumas máquinas, depois licitar o combustível e depois colocá-las para trabalhar".

Nesse momento, apenas uma equipe de trabalhos está operando no município e o serviço consiste na manutenção dos trechos mais críticos de estradas do interior. Sivio calcula que o tempo para o restabelecimento do máquinário deve chegar a 45 dias, dependendo do Processo Licitatório.

Confira a nota:

"A Prefeitura Municipal de Irani, através da Secretaria de Obras, vem a público esclarecer a situação do maquinário municipal.

Ao iniciar a nova gestão no dia 02 de Janeiro de 2017, uma das primeiras ações da administração foi averiguar a conjuntura de cada setor. No setor de obras, deparamo-nos com uma situação de precariedade nas condições físicas das máquinas, das quais a maioria urgem reparos. A citar, das três retroescavadeiras, apenas umas delas está em condições de funcionamento sem a necessidade de manutenção. A mesma situação ocorre com as patrolas, das três existentes, apenas uma está no momento em atividade sem necessidade de conserto. Tal situação, de falta de manutenção, se aplica às caçambas, rolo de compactação, e veículos para uso da secretaria. Chama-nos atenção também a condição da escavadeira hidráulica, uma máquina de extrema utilidade para a Secretaria de Obras, e que foi recebida parada por problemas mecânicos. O custo de seu conserto, previamente levantado pelos responsáveis, é estimado em aproximadamente 80 mil reais.

Todos os reparos e manutenções já foram listados em relatório pelos responsáveis pelo setor e acompanha esta Nota a descriminação de cada máquina e consertos necessários para seu pleno funcionamento.

Salientamos que o objetivo desta comunicação é esclarecer para a população Iraniense as condições e a real situação do setor, que está desenvolvendo as obras com as máquinas disponíveis. Aproveitamos e destacamos que as medidas de manutenção para adequar as demais máquinas, organização da Garagem e gestão dos serviços já estão acontecendo tendo em vista a importância vital deste setor para programar e organizar obras diversas e estruturais do município assegurando sua execução e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

Assessoria de Comunicação"