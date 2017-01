A Fundação Municipal de Esportes definiu o Coordenador de Eventos para 2017. O superintendente Gil Artifon confirmou Fábio Pelissér durante a sua administração. A exemplo de Gil, Fábio está retornando as atividades que desempenhou durante a administração do PMDB, e sob a coordenação de Renato Rotta. A responsabilidade pela documentação da documentação dos atletas junto a FESPORTE, ficará a cargo de Jorge Takeo. A parte administrativa por enquanto vai continuar a mesma, mas pode ter alterações nos próximos dias. Algumas modalidades já se manifestaram junto a FMEC a respeito dos repasses para este ano. Conversaram com o superintendente Gil Artifon, os coordenadores da ACOFF, Natação, Basquete Cadeirantes, Tênis de Mesa e ACOB. Nos próximos dias será a vez do Handebol, APAV, Canarinho, Atletismo, Bocha, Bolão, ACF, Tiro, Xadrez, Concórdia A.C, Ciclismo, Judô, Taekwondo entre outros.