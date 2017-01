Abordagem foi feita na noite da terça-feira, dia dez. Dois adultos e duas crianças estavam no automóvel.

Arma e quantidade de drogas foram apreendidas durante abordagem da Polícia Militar em Concórdia. O fato foi registrado na terça-feira, dia dez, às margens da BR 153. Na ocasião foi parado um veículo VW/Gol, onde estavam quatro pessoas, sendo um casal e duas crianças, filhos do casal.

Conforme a PM, em diálogo, a mulher afirmou que estava portando uma arma e a entregou espontaneamente. Trata-se de um revólver da marca Taurus, calibre 38, que estava dentro do calção da mesma.

A guarnição também realizou busca pessoal e localizou oito municções, que estavam dentro de uma meia e 2,7 gramas de maconha, que estavam acondicionados em uma embalagem plástica.

Também foi localizado no interior do veículo um relógio, um cordão dourado com pingente em pedra.

As duas crianças foram entregues ao Conselho Tutelar. Já os dois adultos, os objetos e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).