A região do Alto Uruguai Catarinense está dentro da Área com Recomendação de Vacina contra a Febre Amarela. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde e essa lista contempla 162 cidades no estado. No Brasil são 3.530 municípios.

O Governo Federal está reforçando o incentivo à vacinação contra a doença em Santa Catarina. A indicação é que 100% da população desses municípios sejam vacinados.

A medida está sendo tomada em nível de Brasil após a notificação de 12 casos e cinco mortes suspeitas de febre amarela em município de minas Gerais.

Conforme o Governo, os meses de dezembro a maio são o período com maior número de casos com transmissão, considerada possível, em boa parte do Brasil. Santa Catarina não registra casos de febre amarela em humanos desde 1966

A febre amarela é uma doença infecciosa, viral aguda, transmitida por mosquitos, presente em países da África e das Américas Central e do Sul. A doença pode ter curta duração ou evoluir para formas graves e levar à morte.