PM localiza possível faca usada em agressão no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia localizou a possível faca que foi usada na agressão contra Adelmo da Silva, na madrugada do dia oito, no centro de Concórdia. O artefato estava em um pátio de um estabelecimento comercial, na Marechal Deodoro. Adelmo foi ferido por nove golpes e permanece internado. A suspeita é que o autor das agressões tenha lavado a faca para tentar dificultar a perícia. O artefato foi entregue à Central de Polícia Civil e anexada ao processo que está em andamento.

A arma pode ter sido utilizada para agredir Adelmo da Silva, de 37 anos, a confusão teve inicio na madrugada de domingo, dia oito em um bar na Romano Anselmo Fontana terminando na Atalípio Magarinos, mais ainda não se tem informações do local exato das agressões pela arma branca. Adelmo, que foi socorrido por um vigia, passou por cirurgia, está internado na UTI do Hospital São Francisco e se recupera dos ferimentos e está fora de perigo, Adelmo segue em recuperação em um quarto do centro cirúrgico.

(Com informações do repórter André Krüger).