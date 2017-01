A Administração de Lindóia do Sul entregou, nos últimos dias, vários equipamentos às associações de agricultores. A aquisição de tratores e implementos foi realizada com recursos próprios e com emendas parlamentares.

O prefeito, Genir Loli, destaca que as máquinas e equipamentos auxiliam os agricultores a continuarem produzindo alimentos e esse incentivo também valoriza a classe. Muitas famílias atuam e dependem do meio rural e o setor representa grande fatia da economia do município. “Investir na agricultura é valorizar as famílias do meio rural e com estes equipamentos estamos fortalecendo o setor”, comenta. “Vamos agilizar os serviços para os produtores, pois as associações mais equipadas conseguem atender as propriedades em menor tempo. O agricultor não precisa aguardar as máquinas da Prefeitura, que podem levar mais tempo em função de várias atividades”, lembra o prefeito.

A associação de Linha Joana foi contemplada com um distribuidor de adubo seco. A associação de Maria Guinther recebeu uma colhedora de forragem, um carregador basculante e um tratorito. A associação de Lajeado dos Pinheiros ganhou um trator. Já a associação de Linha Sertãozinho, recebeu uma colhedora de forragem, a associação de Três Pinheiros um trator e uma colhedora de forragem, a associação de Linha Mimosa foi contemplada com um carregador basculante, dois tratoritos e um distribuidor de adubo seco. Sendo que um dos tratoritos será para a comunidade de Linha Azul e outro para a Barra do Rio Azul. A associação de Linha Salto Grande recebeu uma colhedora de forragem e a de Linha XV de Novembro um distribuidor de adubo sólido. A associação de Sanga Castelhano ganhou um trator, uma colhedora de forragem e um distribuidor de adubo sólido e a de Linha Rossetto um distribuidor de adubo sólido.

De acordo com informações da Prefeitura, futuramente serão entregues máquinas e equipamentos que foram adquiridos, mas que ainda não chegaram, sendo um trator, um distribuidor de adubo seco, três carregadores basculantes, quatro distribuidores líquidos e duas colhedoras de forragem.