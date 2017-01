A Polícia Militar de Concórdia confeccionou mais um Termo Circunstanciado por posse de drogas em Concórdia. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 11, no Bairro Imperial. Na ocasião foi feita a abordagem a um VW Golf, placas de Joaçaba, com dois ocupantes. Em revista veicular foram achadas 2,5 gramas de maconha e uma pedra de crack, pesando 0,4 gramas, embaixo do banco traseiro. A mulher que estava no veículo assumiu a responsabilidade pelo entorpecente e o TC foi confeccionado em desfavor da mesa. Os dois foram liberados.

Este é o segundo TC por porte de drogas que a PM realizou na manhã desta quarta-feira, dia 11, no Imperial. Momentos antes, a PM havia abordado um homem com pequena quantidade de maconha.

(Com informações do repórter André Krüger)