No ano de 2016 os acidentes de trânsito no município de Concórdia diminuíram 8%, em comparação com o mesmo período de 2015. Os dados fazem parte de levantamento feito pela Polícia Militar e foram divulgados nesta semana.

Em 2015 foram atendidos pela Polícia Militar 1.749 acidentes de trânsito, sendo eles 342 acidentes com vítimas e 1.407 acidentes com apenas danos materiais.

Já em 2016 foram atendidos 1.608 acidentes, sendo 409 com vítimas e 1.199 com danos materiais. Ou seja, cerca de 60% dos acidentes ocorridos em Concórdia foram com danos materiais.

Conforme a PM, a falta de atenção dos condutores ainda continua sendo o principal motivo dos acidentes.

