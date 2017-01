Parte da diretoria da AEP esteve na Prefeitura de Piratuba na tarde desta quarta-feira, dia 11, em reunião com o prefeito Olmir Paulinho Benjamini (Bile) e com o secretário de Administração, Giovani Meneghel. Os participantes apresentaram o projeto de atividades da AEP para 2017.

De acordo com o presidente da AEP, Tarcisio Wolfart, os administradores gostaram das ideias. “Sentimos que o prefeito e o secretário gostaram do nosso planejamento. Eles vão avalias nossa proposta com calma e em breve nos darão uma resposta em relação à possível parceria financeira”, relata ele.

No encontro, foram apresentadas todas as ações previstas, como a participação em competições, realização de atividades sociais, trabalho com escolinhas de base, entre outras. “Nosso objetivo é ter mais do que um time em quadra, queremos o envolvimento da comunidade, das famílias e das crianças. Temos inúmeras ações que queremos colocar em prática e por isso queremos ter a parceria da Prefeitura neste ano também”, argumenta Wolfart.