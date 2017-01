Fato aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira. Mulher que teria comprado celular furtado, também foi à delegacia.

Um estabelecimento comercial foi alvo de furto no final da tarde desta quarta-feira, dia 11, no Bairro Guilherme Rech. Segundo informações, um homem invadiu o vestiário dos funcionários e furtou uma carteira com aproximadamente R$ 600,00, mais um celular da marca Motorolla.

Segundo relato da vitima, alvo do furto, ela estava trabalhando quando um colega percebeu que um homem saiu do local em atitude suspeita. em seguida a mulher de Iniciais F.H., foi até o vestuário onde percebeu que a sua carteira e o celular tinham sido furtados. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local por volta das 17h20. Ao verificar as câmeras de monitoramento, identificou o homem e começou a realizar rondas.

Uma viatura localizou o rapaz após ele sair de uma loja de conveniências de um posto de combustível na rua Marcelino Ramos. O suspeito foi abordado e em seguida foi identificado pela vítima. O indivíduo já havia vendido o celular e comprado uma carteira de cigarro. Com ele os policiais encontraram uma pedra de crack.

Logo em seguida, ele informou que teria vendido o celular para uma mulher que mora na rua Marcelino Ramos. A PM foi até o local e a mulher confessou que teria adquirido o celular. Diante dos fatos, o autor do furto e a mulher foram encaminhados para Central de Polícia para prestar esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)