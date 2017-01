PM localiza entorpecentes no interior de veículo

Mais um Termo Circunstanciado foi confeccionado por porte de drogas, durante a quarta-feira, dia 11. O fato foi registrado durante trabalho de orientação de trânsito na Senador Attílio Fontana, no bairro Santa Cruz, em razão de um acidente ocorrido no local. Na ocasião, um veículo em atidute suspeita se aproximou do local e foi abordado pela PM. Em busca veicular, foram encontrados um cigarro e um torrão de maconha, junto ao console central.

Durante a manhã, a PM havia confeccionado dois TCs no Imperial, também por porte de entorpecentes.

(Com informações do repórter André Krüger).