O prefeito de Jaborá, Kleber Nora, deve assinar nos próximos dias a ordem de serviço para a instalação da primeira torre que levará sinal de internet e de telefonia fixa para o meio rural. A licitação foi feita no ano passado e a empresa vencedora vai iniciar os trabalhos ainda neste mês. No primeiro momento uma torre de 50 metros será implantada e duas comunidades vão receber o sinal.

De acordo com o prefeito, os principais beneficiados serão os jovens do interior. “A comunicação, a internet e o telefone são indispensáveis, principalmente para os jovens. O projeto tem o objetivo de dar essa possibilidade de acesso às informações, lá na comunidade mesmo, para que eles não precisem se deslocar até à cidade para imprimir boletos, fazer trabalhos de faculdade, imprimir as guias de GTAs, por exemplo. Isso também vai evitar o êxodo dos jovens, das propriedades”, argumenta Nora.

As duas primeiras comunidades que vão receber o sinal são Lageado Honorato, onde a torre será instalada, e Linha França. Aproximadamente 30 famílias devem ser beneficiadas. Nora explica que o projeto é maior e tem o objetivo de alcançar todo o interior futuramente. “Estamos dando o primeiro passo. Já licitamos, conseguimos recursos do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, e agora vamos instalar a primeira torre. Depois que o sistema estiver funcionando da forma que imaginamos, com sinal de qualidade, podemos seguir”, adianta ele.

O valor do projeto é de pouco mais de R$ 105 mil. O Governo do Estado já depositou R$ 100 mil e o restante fica por conta da Prefeitura.