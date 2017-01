A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo dá os primeiros passos para a implantação da Sala do Empreendedor na Prefeitura. Uma reunião com o secretário da pasta, Carlos Ernani Bomm, secretário de Finanças, Jacir Mazocco, integrantes da equipe das duas secretarias e o coordenador Regional Oeste do Sebrae, Ênio Alberto Parmeggiani, apontou os primeiros encaminhamentos para o início do projeto.

No encontro, realizado n a tarde de quarta-feira, 11, Ênio repassou o passo a passo para a implantação do novo serviço a ser oferecido aos empreendedores. Como a instalação precisa cumprir algumas etapas, ainda não há data definida para o início dos trabalhos.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Bomm, informa que neste primeiro momento o Sebrae irá oferecer capacitação a ele e uma funcionária, que responderá pelo serviço. “Tudo será feito com custo zero. Teremos a capacitação e posterior a isso, iniciaremos a implantação da Sala do Empreendedor aqui dentro da secretaria”, afirma ele, ressaltando que o espaço irá atender ao Micro Empreendedor Individual (MEIs), Micros Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs). Com o objetivo de facilitar a “vida” dos empresários.

Percebendo a demanda do mercado, o Sebrae lançou a proposta da Sala do Empreender ainda no ano passado e teve a adesão de vários municípios catarinenses. Blumenau, Itajaí, Xanxerê e Seara estão entre algumas das experiências bem-sucedidas.

Saiba mais:

A Sala do Empreendedor é um espaço físico da prefeitura municipal que objetiva a simplificação dos processos de abertura, baixa e funcionamento das empresas. Um local onde os empresários podem ter informações e solucionar problemas relativos a seus processos. A unificação e desburocratização de normas e procedimentos, mais do que uma iniciativa empreendedora por parte dos gestores municipais, é o pleno atendimento aos preceitos legais contidos na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Numa visão geral, a missão da Sala do Empreendedor deve estar atrelada à simplificação de processos e à facilitação do dia a dia do empreendedor nos órgãos públicos municipais, garantindo atendimento ágil e de qualidade.

Com informações da Assessoria de Comunicação - Prefeitura de Concórdia