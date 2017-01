Fábio Lucas Romani de Oliveira Morais, 24 anos, que é suspeito pela morte de Sidnei dos Santos, 33 anos, no dia nove, no bairro natureza, se apresentou na tarde da quarta-feira, dia 11 na Central de Polícia, acompanhado de seu advogado. Ele prestou depoimento e vai responder o processo em liberdade. O advogado de defesa Jean Maico Kruze, informou que seu cliente irá se manifestar apenas na presença de um Juiz.

Conforme já informado, Fábio Lucas teve um desentendimento com a vítima fatal, que era companheiro de sua mãe. Segundo informações Sidnei chegou em casa alcoolizado e estava discutindo e tentando agredir a campanha. Foi quando Fábio chegou em casa e começou uma discussão com Sidnei, vindo a agredir o padrasto com pauladas na cabeça. Mesmo após a vítima estar caída ao chão, o acusado desferiu chutes no rosto.

Sidnei dos Santos foi socorrido com vida, mas morreu logo após de dar entrada no Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar foi até o local, mas Fábio Lucas já havia se evadido do local. A Polícia Civil também esteve no local do crime para buscar mais informações para investigar o caso.

(Com informações do repórter André Krüger).