Os pais já podem preparar o material escolar em Concórdia. Os alunos que frequentam as 50 unidades escolares, entre CMEIs e escolas da rede municipal de ensino, voltarão às salas de aula no dia 13 de fevereiro.

Os diretores iniciam as atividades já no dia 1º e os professores retornam no dia 06. A Prefeitura ainda vai definir o local e horário para a abertura oficial do ano letivo.