O município de Itá trabalha em ritmo acelerado para a realização do Carnaval Náuto deste ano. As atrações já estão praticamente definidas e a programação vai de 24 a 28 de fevereiro. A organização é da Liga Independente das Escolas de Samba de Itá (LIESITA), em parceria com a administração municipal. As três Escolas de Samba, Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba já confirmaram participação na Avenida.

De acordo com a presidente da LIESITA, Veroni Dallelaste, o público vai contar com um grande espetáculo. “Serão cinco dias de muitas atrações. As Escolas de Samba prometem, mais uma vez, dar um show na Avenida com os desfiles que acontecem no sábado, dia 25, e na segunda-feira, dia 27”, adianta ela. “A Liga e as Escolas estão unidas e trabalhando muito para realizar um dos maiores Carnavais de Itá”, acrescenta a presidente.

A programação completa deve ser anunciada já nas próximas semanas. Durante as cinco noites haverá shows na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf. “Teremos grandes novidades nesse ano que com certeza vão agradar os foliões”, ressalta Veroni.

O secretário de Turismo de Itá, Andriano Stadtlober, destaca que uma grande estrutura de palco, arquibancadas e camarotes será montada. “Sempre prezamos pela segurança. Inclusive no ano passado não houve registro de nenhuma ocorrência durante o evento. Várias famílias participam do nosso Carnaval, é um momento de lazer e por isso temos sempre uma preocupação maior com a segurança de todos”, pontua ele.

Investimentos

Para a realização do evento, a Prefeitura de Itá firmou dois convênios: um com a LIESITA no valor de R$ 260 mil e um com as Escolas de Samba, no valor de R$ 50 mil cada entidade.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itá.