Empresário de Concórdia cai no golpe do boleto pela internet

Um empresário de Concórdia foi vítima do golpe do boleto pela internet. Ele registrou boletim de ocorrência na Central de Polícia. Ele relatou que realizou uma compra de uma empresa sediada na cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, pela internet. O pagamento seria feito em três parcelas com valor de R$ 1.396,57 cada boleto. A primeira parcela teria vencimento no dia 16 de dezembro do ano passado.

Ainda conforme relato desse empresário, dias antes do primeiro vencimento, ele recebeu um e-mail relatando um possível problema no valor da primeira parcela. Conforme a mensagem "informamos que a empresa, que devido a problemas de operacionais em nosso sistema de faturamento de notas fiscais, houve divergência no calculo da alíquota de PIS/Cofins sendo que foi cobrado a maior o valor de R$ 207,48. Como forma de equalizar o erro de nosso sistema, estaremos concedendo igualmente um crêdito bonificado de R$ 207,48 na sua duplicata 001 com vencimento para 16/12/2016. Solicitamos que desconsidere o boleto anterior (não efetuando o valor de R$ 1.396,57) e efetuando o valor de R$ 1.189,09." Em ato contínuo, ele baixou um novo boleto que veio em anexo a essa mensagem, com o valor diminuído e efetuou o pagamento desta que era para ser a primeira parcela.

Semanas depois, o solicitante percebeu que o nome da empresa estava sendo protestado pelo não pagamento da primeira parcela dessa compra, que já havia sido paga com valor menor. Desde então, ele foi verificar o endereço do e-mail e os dados do boleto que supostamente havia sido quitado e percebeu diferenças como número da conta bancária e a origem do banco, que destinou os valores para Minas Gerais e não para a conta da empresa de Sapucaia do Sul. Diante dos fatos, o empresário concluiu que havia caído em um golpe e procurou a Central de Polícia para o confeccionar o B.O. O objetivo dele é buscar o ressarcimento da agência bancária dos valores que foram pagos indevidamente para essa outra conta bancária.

Ainda conforme o empresário, os boletos da segunda e terceira parcelas estão corretos.

(Com informações do repórter André Krüger).