Fato aconteceu no interior de São Lourenço do Oeste.

Caminhão de Seara se envolve em colisão no extremo-oeste

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (12), na rodovia SC-157, na comunidade de Planalto, em São Lourenço do Oeste.

A colisão envolveu o veículo VW/Gol placas MJM 0189 de São Lourenço do Oeste que era conduzido por Jamira Farfus de 57 anos e que tinha como acompanhante Miguel Farfus, de 62 anos e o caminhão Ford/Cargo placas MLW 0898 de Seara (SC), conduzido por Neimar Luiz Pissaia, de 35 anos.

O passageiro do VW/Gol, Miguel, sofreu ferimento profundo no rosto e foi conduzido para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar Rodoviária do 17º posto, de São Lourenço do Oeste também registrou a ocorrência. Conforme informações do soldado Ferraz, o veículo gol saía de uma estrada rural e a condutora não notou que o caminhão trafegava pela SC-157, quando aconteceu a colisão.

(Informações Nova FM/via Belos Montes)