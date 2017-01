A Associação Concordiense de Futsal deve anunciar nas próximas horas o seu último reforço para a temporada de 2017. Trata-se do ala-direito Felipinho, que estava no Jaén Futsal, da Espanha. As negociações entre a direção da ACF e o jogador estão adiantadas e o atleta, inclusive, já teria retornado ao país para acertar com o time concordiense.

Felipinho, antes de ir para a Europa, esteve por duas temporadas e meia no Guarapuava Futsal, no Paraná.

Felipinho se junta a Valença, Ítalo e Harry como reforços. Permanecem no elenco João Neto, Roger e Pedro, como goleiros; Júlio, Joãozinho, Douglinhas, Pesk, Johny. O grupo será complementado com atletas do sub-20.