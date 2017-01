Uma carreta de uma empresa de Concórdia pode ter sido levada de assalto nas últimas horas, no Rio Grande do Sul. O veículo estava com uma carga de peixe carregada na Argentina com destino ao Rio de Janeiro. Conforme o localizador do veículo, o último ponto de contato tinha sido na região de São Borja, no Rio Grande do Sul, por volta das 22h da quinta-feira, dia 12.

De acordo com informações, a suspeita é que o veículo pode estar se dirigindo para Porto Alegre-RS. A empresa não teria conseguido manter contato com o motorista, desde então.

O desparecimento do caminhão está sendo replicado através das redes sociais.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com os responsáveis pela empresa, na manhã desta sexta-feira, dia 13. Ninguém quis falar sobre o assunto, porém a única informação é de que a Polícia Civil do Rio Grando do Sul já estaria trabalhando nesse caso.