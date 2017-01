O Hospital São Francisco de Concórdia está com baixo estoque no Banco de Sangue, dos tipos A Positivo e O Positivo. O período de festas de final do ano teve poucas doações e bastante necessidade. Os responsáveis pelo Hemocentro solicitam que os doadores já cadastrados e novos voluntários, façam doações.

De acordo com o enfermeiro responsável pelo Banco de Sangue do Hospital, Maurício Juliano Massoche, restam poucas bolsas dos dois tipos de sangue em questão. “Nosso estoque do A+ e O+ está praticamente zerado e precisamos repor. Durante o período entre o dia 24 e 31 de dezembro, poucas pessoas vieram fazer doação, e nas últimas semanas tivemos vários casos de acidentes e problemas de saúde de pessoas internadas, que necessitaram destes tipos sanguíneos”, conta ele. “Então precisamos repor nosso estoque, pois mais pessoas podem precisar”, ressalta Massoche.

Para fazer a doação os voluntários podem ir até a Sala de Coleta, que funciona no Hospital, no segundo andar, com acesso pelo novo Pronto Socorro. O Banco de Sangue faz as coletas das 7:30h às 11h e das 13h às 16h. “A pessoas que querem doar sangue precisam estar bem de saúde, devem estar bem alimentadas, não podem ter ingerido bebida alcoólica um dia antes e no dia da doação. Não podem também estar utilizando medicação controlada. Outros requisitos a gente avalia aqui na triagem”, explica o enfermeiro.

Doadores cadastrados:

O Banco de Sangue do Hospital São Francisco conta com mais de seis mil doadores cadastrados, mas apenas três mil doações anuais são feitas. Maurício comenta que a maioria dos doadores doa sangue somente em casos de necessidades na família. “Temos sim, doadores que fazem até três doações por ano, mas a maioria só doa quando há necessidade. Gostaríamos de ter mais regularidade, pois nunca sabemos quando vamos precisar, então, solicitamos que as pessoas venham até o Hemocentro, para fazer o bem ao próximo, pensando em ajudar. Esse é o objetivo”, lembra Maurício.