A Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia afirma que não há motivos para preocupação por parte da população local acerca da recomendação do Ministério da Saúde para que todos os moradores da Amauc sejam vacinados contra a febre amarela. Conforme já informado pela Rádio Aliança, a região faz parte do grupo de 162 cidades consideradas como área de vacinação contra a doença, por conta de casos suspeitos que apareceram no sudeste do país.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta sexta-feira, dia 13, o secretário Municipal da Saúde de Concórdia, Sidinei Schmidt, destaca que todos os postos de saúde, que tenham sala de vacinação, dispõem da vacina contra a febre amarela. "Não é necessário fazer corre corre! Para qualquer dúvida, é necessário ir até o posto mais próximo com a carteira de vacinação para ver se há necessidade de recber a dose da vacina (...) vale salientar que Concórdia jamais registrou caso de febre amarela", diz.

Em todo o Brasil, são mais de três mil municípios considerados como área de vacinação contra a febre amarela, por estarem próximos a região de mata. O motivo são os casos suspeitos de morte e de pessoas com sintomas da doença, que estão surgindo em Minas Gerais.