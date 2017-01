A Agência de Desenvolvimento Regional de Seara irá realizar o Dia de Ação com os municípios de abrangência do órgão, em 2017. O objetivo é levar a estrutura do órgão para atuar em cada prefeitura em datas específicas, nos próximos meses. A iniciativa tem inspiração no Dia de Ação do Governo do Estado, que manda um secretário de Estado para cada Regional em datas agendadas para discutir as ações de governo com as prefeituras e lideranças locais.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, a secretária-executiva da ADR Seara, Gládis dos Santos, destaca que o objetivo é aproximar o órgão das Prefeituras da regional, que em sua maioria estão com novas administrações, somente Arvoredo teve a prefeita reeeleita. "Por exemplo, o gerente de Agricultura irá para a prefeitura e ficará na Secretaria Municipal da Agricultura para discutir as ações e programas do Governo do Estado", destaca.

Essas visitas devem começar entre o fiinal de janeiro e início de fevereiro,