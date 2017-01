A polícia do Rio Grande do Sul recuperou na manhã desta sexta-feira, dia 13, a carreta de empresa de Concórdia que foi levada, possivelmente, em assalto na noite de quinta-feira, dia 12. O veículo foi abordado na altura da cidade de Viamão, Rio Grande do Sul e, em princípio, duas pessoas foram presas.

Conforme informado pela Rádio Aliança, o localizador do veículo perdeu o contato por volta das 22h, na altura da comunidade de São Borja-RS. A carreta estava carregada com peixe, que ia da Argentina para o Rio de Janeiro.

Após o desaparecimento, o fato começou a ter repercussão nas redes sociais. Ainda não há informação sobre o motorista desse veículo.