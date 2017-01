Os condutores que sofrem para estacionar na área central de Concórdia terão, de volta, o estacionamento rotativo. A empresa que venceu a licitação lançada e homologada ainda no final do ano passado, deve iniciar as atividades no dia 06 de fevereiro. Antes disso, os monitores passarão por treinamentos e depois vão orientar os motoristas.

As vagas de estacionamento começam a ser cobradas a partir do dia 06. Os valores previstos no edital são de R$ 0,75 para meia hora e R$ 1,50 para uma hora. “A Área Azul vai contribuir muito, pois há uma grande necessidade de vagas no centro da cidade e é preciso que haja rotatividade. Hoje o motorista estaciona e o carro permanece no mesmo local o dia todo, sem a possibilidade de que outros possam estacionar isso prejudica a todos”, comenta o diretor de Trânsito de Concórdia, Irineu Martini.

Ele também relata que a empresa deve orientar os condutores nos primeiros dias de fevereiro, para depois iniciar a cobrança pelo tempo nas vagas. “A empresa vencedora da licitação ainda não fez contato conosco, mas sabemos destas ações previstas, como o treinamento de monitores e a orientação para os motoristas”, conta Martini. “O Departamento de Trânsito vai auxiliar e acompanhar as atividades a partir do dia 06 e vamos cobrar da empresa, que se cumpra o que diz o edital. Queremos que haja rotatividade e não somente cobrança pelas vagas. Vamos cobrar isso, queremos que realmente funcione”, adianta o diretor.